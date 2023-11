Baresi: “Scudetto? Juve e Inter avanti, Milan deve essere ambizioso”

Il vicepresidente onorario del Milan, presente a Napoli per un evento di Fondazione Milan, ha parlato del campionato al quotidiano Il Mattino

Ieri a Napoli si è svolto un evento di Fondazione Milan , a cui era presente anche Franco Baresi . Il vicepresidente onorario rossonero ha parlato al quotidiano Il Mattino, toccando alcuni aspetti che riguardano il Diavolo e non solo.

Sulla lotta Scudetto : "E' ancora presto per dirlo. Juve e Inter sono avanti e possono essere avvantaggiate. Il Milan deve essere ambizioso. Deve pensare sempre in grande e poi tireremo le somme alla fine. Il Napoli è sempre una squadra competitiva e darà filo da torcere a tutti".

Il calcio moderno : "In campo c'è sempre la stessa passione ed entusiasmo. E' chiaro che ci si deve adeguare al mondo che corre e dobbiamo essere bravi ad avere l'equilibrio per poter puntare verso gli obiettivi".

