Calciomercato Milan / Boom Mediaset: “Cardinale ha deciso, a gennaio compra…”

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan da SportMediaset, secondo cui i vertici rossoneri starebbero addirittura preparando una mezza rivoluzione in vista della sessione di gennaio. Non solo qualche nuovo innesto, ma diverse operazioni di mercato sia in uscita che in entrata che potrebbero veramente cambiare il volto della rosa a disposizione di Stefano Pioli a metà stagione. Su questo SportMediaset non ha dubbi e scrive: "Cardinale ha intenzione di aprire il portafoglio nel mercato invernale per colmare subito alcune evidenti lacune della rosa di Pioli".