Tacchinardi: “Donnarumma si merita i fischi”

A commentare le parole di Gigio Donnarumma in conferenza stampa è intervenuto Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW Radio.

Il portiere, oggi, ha parlato in conferenza stampa anche del suo ritorno a San Siro. Ecco le sue parole: "Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci siano fischi. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo".

IL POSTO IN NAZIONALE - "Non c'è nessun problema. Sono a Parigi per giocare, è normale all'inizio ci sia un po' di queste cose qui. Sono lì per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande, non ho alcun problema per la Nazionale. Vado avanti per la mia strada, spero tutto possa andare per il meglio".