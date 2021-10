Milan, Maignan cancella Donnarumma e rivela il suo cuore rossonero

Maignan reduce da un prestazione sensazionale a Bergamo sembra aver fatto dimenticare a tutti Gigio Donnarumma, è sua ormai la porta rossonera.

Sembrava impossibile per qualsiasi portiere colmare il vuoto lasciato da Gigio Donnarumma , e invece Mike Maignan ha deciso di prendersi Milano rendendo la porta rossonera un'impenetrabile roccaforte . L'estremo difensore, già campione di Francia con il Lille, in brevissimo tempo ha saputo cancellare lo spettro del portiere campano.

Il francese classe '95, già artefice di diversi salvataggi, nella partita di ieriè stato autore di due incredibili interventi su Zappacosta e Zapata, che hanno bloccato due gol praticamente fatti. Le sue parate hanno salvato il risultato del primo tempo per i rossoneri e hanno permesso ai rossoneri di aumentare il divario contro la Dea. In un incontro importante come quello di ieri, Mike, ha risposto presente dimostrandosi un portiere di razza e una pedina fondamentale per il successo del Diavolo.