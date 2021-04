Superlega, le parole di Ceferin e Agnelli. Il Fpf e le scelte dell’Eca

Tornano a parlare Agnelli e Ceferin, sia di Superlega che di Fair play finanziario. L'Eca intanto sceglie nuovi rappresentati

"Un’altra minaccia riguarda la sostenibilità finanziaria. Sono convinto che usciremo più forti da tutto questo. Ho letto da più parti che vogliamo abolire il Fair Play Finanziario, questo non è vero. Nella maniera più assoluta. Dobbiamo però adattarlo alle nuove esigenze e proteggere chi sta investendo nei club, Dobbiamo correggere alcune delle ingiustizie che il FPP può aver portato in alcune circostanze. Lo faremo".

Parla anche il presidente della Juventus, uno dei registi della Superlega . Anche lui ha rincarato la dose, marcando ancor di più la differenza di vedute, in modo anche provocatorio rispondendo alla critiche legate ai tanti soldi che bianconeri, Milan e Inter incasseranno e alle possibili sicure vittorie in campionato, viste le disparità che sia andranno a creare con gli altri club. Ecco il virgolettato che riporta la Repubblica:

Sempre sulla questione costi è il Corriere dello Sport ha fare il punto della situazione, con i premi che riceverà la vincitrice della Superlega e non solo, puntualizzando anche gli incassi di chi prenderà parte alla nuova competizione. Lo status di socio fondatore garantirebbe 170 milioni di euro, altri 50 in base al piazzamento nella fase a gironi, per sole 10 squadre. La vittoria finale porterà in cassa 31 milioni e 39 dalla quota dei ricavi commerciali. Un totale di 290 milioni di euro, tre volte tanto rispetto alla Champions League. L'ultima classificata, senza alcuno status particolare, ne incasserebbe comunque 135, il triplo rispetto a chi viene eliminato nella fase a gironi della Champions.