Sticchi Damiani: “Romero dal Milan? Abbiamo una politica chiara…”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato la possibilità di prendere Luka Romero dal Milan

In questi giorni si stanno definendo le mosse da compiere sul mercato di gennaio. In casa Milannon si guarda soltanto alle entrate, ma anche alle uscite. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la maglia rossonera c’è Luka Romero, che finora non ha ancora lasciato il segno.

L’attaccante argentino potrebbe essere ceduto in prestito per crescere ulteriormente altrove, con molti club di Serie A interessati a lui. Proprio del giovane centravanti ha parlato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, intercettato fuori dagli uffici della Lega.

Se Romero è una possibilità per il Lecce: "Preferisco lasciare questa parte a Corvino e Trinchera, noi cercheremo di utilizzare ogni sessione per aggiungere un gradino. Non tanto fare operazioni estemporanee, ma seguendo le nostre logiche, con giocatori giovani e di proprietà. Salvo cose particolari quindi niente prestiti, siamo un po' contrari. Abbiamo il 90% dei giocatori di proprietà".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.