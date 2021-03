SportMediaset – Maldini sfida le big d’Europa il centrale

MILANO – Entro l’inizio del prossimo mercato il Milan dovrà aver chiarito, una volta per tutte, il futuro di Fikayo Tomori, il difensore arrivato in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. La dirigenza rossonera, nelle ultime settimane, ha manifestato la volontà di riscattarlo ma a cifre inferiori. E il classe ’97 scala posizioni nelle gerarchie di Pioli e accumula minuti e ottime prestazioni.

Ma a prescindere dal futuro di Tomori, Maldini rimpolperà la retroguardia di Stefano Pioli che, in inverno, ha salutato Leo Daurte, finito in prestito biennale all’Istanbul Başakşehir e Mateo Musacchio, ceduto alla Lazio. L’ex capitano vuole, a differenza delle sessioni passate, un giocatore pronto. Possibilmente con un costo contenuto. E avrebbe già individuato un candidato…

Il prossimo difensore arriva dalla Liga?

Maldini e Massara per questo motivo stanno sondando l’elenco dei calciatori che a giugno saranno svincolati e, nelle ultime ore, avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Betis Siviglia: Aissa Mandi. Il centrale algerino, ma nato in Francia, classe ’91 ruba l’occhio per la sua bravura di testa e la sua agilità a fronte di un fisico asciutto (186 cm per 78 kg). Senza dimenticare l’ottimo feeling con il gol: 18 reti segnate finora di cui 3 in questa stagione.

La mossa di Maldini

Le ultimi indiscrezioni, secondo quanto riportato da SportMediaset, riportano che Aissa Mandi vorrebbe fare il grande salto dopo aver vestito le maglie di Betis Siviglia e Stade Reims. La possibilità di prendere il difensore, vincitore della Coppa d’Africa 2019, a parametro zero però avrebbe fatto i primi passi anche a Inter, Liverpool e Lione. Ma il Milan ha un asso nella manica: Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero infatti è un suo grande amico e compagno in nazionale e Maldini potrebbe usare il numero 4 rossonero per mediare nella trattativa.