Milan: se salta il riscatto di Tomori, pronto il piano B

MILANO – Il Milan nell’ultima finestra di mercato ha regalato a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale: Fikayo Tomori. L’anglo-canadese era però la seconda scelta di Maldini e Massara che avrebbero preferito prendere Mohamed Simakan.

Tomori è arrivato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che il d.s. dei rossoneri proverà ad abbassare nelle prossime settimane, quando incontrerà la dirigenza Blues. Se Massara riuscirà nell’impresa il Milan lo riscatterà, altrimenti si cercherà un sostituto.

Milan, c’è il piano B per il difensore

Se Massara non dovesse trovare un nuovo accordo con il Chelsea, Maldini e Massara si metteranno all’opera per trovare un nuovo centrale e non è escluso che il club di via Aldo Rossi non torni su un vecchio pallino della dirigenza: Nikola Milenkovic. Il serbo classe ’97 era stato già trattato ad ottobre, ma i 40 milioni chiesti da Rocco Commisso hanno spaventato il Milan. Una cifra che era ritenuta troppo alta che ora, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe scendere intorno ai 30 milioni di euro. Un prezzo che, in molti, potrebbero considerare un’affare. Senza dimenticare che il ragazzo ha già fatto manifestato la volontà di lasciare il club toscano. Nonostante ciò la Fiorentina nelle prossime settimane incontrerà l’agente del serbo Ramadami con la speranza di trovare un accordo.

Concorrenza su Milenkovic

Su Milenkovic però non c’è solo l’interesse del Milan. Infatti oltre ai rossoneri si stanno muovendo anche altre società. Il Manchester United, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League, sta studiando i parametri economici dell’operazione. Ma i Red Devils non sono solo gli unici interessati al classe ’97: anche Tottenham e Liverpool starebbero sondando il terreno. Anche l’Inter l’estate scorsa ha valutato l’ingaggio di Milenkoivc. Il viola era stato individuato per sostituire Skriniar prima che la trattativa con il Tottenham saltasse. Ma il gradimento di Conte per il difensore è noto…