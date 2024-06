Euro 2024 – Di nuovo Spalletti: “Spagna? Domani verticalizzeremo…”

In conferenza stampa ha parlato poco fa il ct Luciano Spalletti che ha detto: “Come si affronta la Spagna? La chiave è giocare bene a calcio e tenere di più la palla. Con la Spagna ci vorrà qualche verticalizzazione in più, loro non ti aspettano al limite dell'area. Lo sanno tutti. Con l'Albania non potevamo verticalizzare, vedremo domani come affrontare la gara”.