Milan, la permanenza di Theo non è certa: occhi su Palmieri e Dorgu

Il terzino francese ha messo in dubbio la propria permanenza al Milan e il club rossonero si sta guardando intorno per cercare altri profili

Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dal ritiro della Francia , il futuro di Theo Hernandez non è più così certo . Il terzino ha un contratto fino al 2026 e piace a diversi top club europei . Per questo il Milan si sta guardando intorno.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza rossonera per ora non è nell'ottica di cedere il francese, a meno di offerte monstre, dagli 80 milioni di euro in su. Al contempo si stanno monitorando dei terzini sinistri.