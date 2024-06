Calciomercato Milan – Botto Zirkzee, Di Marzio dà l’annuncio: “Vi dico che…” / News

Ci sono tanti nomi e tanti obiettivi di calciomercato nel mirino del Milan, ma il principale è sempre quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Bologna è il prescelto dei rossoneri, che ci stanno lavorando da tempo e nelle ultime settimane hanno accelerato in maniera importante. Gli ostacoli, però, non mancano, nonostante il Milan abbia già in mano il sì di Zirkzee e l'accordo economico con il ragazzo. Il mercato è però complesso e ci sono tante componenti da tenere in considerazione. In questo caso, la concorrenza e le commissioni richieste dall'entourage del classe 2001 stanno complicando molto le cose. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti importantissimi in direttaSky sulla trattativa Milan-Zirkzee: ecco le ultime news in merito <<<