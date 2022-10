Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Leao: ecco il piano della società

Mercoledì sera il Milan affronterà il Chelsea per la terza giornata di Champions League. I rossoneri saranno impegnati allo Stamford Bridge alle 21 e la speranza è quella di rimanere in vertice alla classifica. I Diavoli infatti stanno dominando il girone con quattro punti e sperano di poter ottenere la seconda vittoria consecutiva. Al contrario invece i Blues hanno voglia di riscatto e di recuperare terreno, essendo fermi a un solo punto. I Campioni d’Italia dovranno fare a meno di due elementi essenziali della formazione, quali Calabria e Kjaer . I due giocatori si sono sottoposti in giornata agli esami strumentali del caso: il capitano rossonero dovrà restare ai box per i prossimi tre mesi, mentre il danese dovrebbe saltare le prossime due settimane.

Tuttavia la partita di Champions sarà importante anche sul fronte mercato. La partita servirà per testare il reale valore di Rafael Leao e potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Attualmente il portoghese guadagna 1,5 milioni di euro a stagione con i rossoneri, ma vorrebbe ottenere decisamente qualcosa in più. La dirigenza meneghina è da tempo alla ricerca di una soluzione e vorrebbe prolungare il contratto all’attaccante, in scadenza nel 2024.

Il giocatore chiede di percepire 7 milioni a stagione e ha ricevuto molte richieste in estate. Tra tutti i club interessati spicca proprio il nome del Chelsea, pronto a investire sul 23enne. La società rossonera crede in lui e non vorrebbe perderlo a parametro zero. Per tale motivo la società si sarebbe convinta ad accettare la richiesta del giocatore e ad arrivare ai sette milioni annui. Tuttavia c’è da risolvere la questione legata al risarcimento dovuto dal portoghese allo Sporting Lisbona. Il Milan non vorrebbe entrare in questa situazione e sta cercando il modo migliore per risolvere il tutto. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per le sorti di quello che viene considerato tra i più forti giocatori della Serie A. Parlando sempre di mercato però, attenzione. Maldini ha scelto il prossimo colpo a sorpresa: "A gennaio può arrivare lui!" <<<