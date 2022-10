Milan, Ibrahimovic compie 41 anni: gli auguri della società!

Oggi compie gli anni uno dei volti attuali più importanti del Milan: Zlatan Ibrahimovic spegne 41 candeline. L’attaccante svedese non è ancora sceso in campo in questa stagione perché sta recuperando la migliore condizione fisica. In estate infatti il numero 11 rossonero si è operato al ginocchio e sta lavorando duramento per tornare il prima possibile a disposizione. La speranza dei tifosi rossoneri è di rivederlo in campo ad anno nuovo, dopo la ripresa dalla pausa Mondiale.