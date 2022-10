Emergenza Milan, Maldini torna sul mercato: “A gennaio può arrivare lui” | News

Gli infortuni hanno iniziato a falcidiare seriamente la rosa del Milan, che in questo periodo è costretto ad affrontare diverse difficoltà di formazione. Nelle prossime partite Pioli sarà costretto ad inventarsi qualche soluzione, ma l'emergenza - in alcuni casi - è destinata a protrarsi per diverso tempo. Ecco allora che un aiuto importante potrà arrivare dalla prossima sessione di mercato a gennaio.