Settore giovanile, gli impegni del weekend: in programma anche big match

L’Under 17 affronterà invece l’Atalanta, in un big match che sarà essenziale per la classifica. L’Under18 affronterà il Parma nella quinta giornata di ritorno, in cerca di riscatto dopo lo stop in casa contro la SPAL. La Primavera Femminile scenderà in campo contro l’Hellas Verona al PUMA House of Football, in cerca di punti importanti per avvicinarsi alle Final Four Scudetto. L’ultima sfida del weekend ci sarà lunedì pomeriggio alle 16, con il Milan Primavera che scenderà in campo sempre al PUMA House of Football per sfidare la Juventus.