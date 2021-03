Serie A, un altro allenatore esonerato

MILANO – In seguito alla sconfitta rimediata ieri pomeriggio, in casa, nello scontro salvezza col Cagliari, il Crotone ha deciso di esonerare ufficialmente Giovanni Stroppa: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in Serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”.

IL SOSTITUTO – Stando a quel che riferisce TMW, il posto di Stroppa sta per esser preso da Serse Cosmi. Quest’ultimo è ancora in trattativa col club calabrese, ma la fumata bianca è molto vicina e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. L’accordo dovrebbe esser raggiunto sulla base di un contratto sino a giugno, con eventuale opzione di rinnovo in caso di permanenza nella massima categoria.

Stroppa, sesto allenatore esonerato in questa Serie A dopo Iachini, Maran, Liverani, Giampaolo e Di Francesco, paga un rendimento da incubo per la sua squadra. Tre vittorie, altrettanti pareggi e ben diciotto sconfitte in ventiquattro giornate. Dodici punti raccolti e ultimo posto in classifica, a otto lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Secondo peggior attacco del campionato con appena ventitré reti segnate e peggior difesa, alla luce di cinquantasette gol subiti (dieci in più del Parma penultimo).

Insomma, Cosmi eredita una situazione molto pesante e avrà l’arduo compito di provare ad ottenere una salvezza che, ad oggi, sembra un lontano miraggio per il Crotone. E di certo il prossimo turno di campionato non è agevole per gli squali, che mercoledì sera devono far visita all’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium di Bergamo.