Serie A – Il Cagliari ritrova il successo, Udinese di misura sulla Fiorentina. Inter sul velluto

MILANO – Un’altra vittoria in cassaforte per l’Inter di Antonio Conte, che strapazza il Genoa a San Siro ottenendo il diciassettesimo successo del suo campionato. Partita sbloccata dopo appena trenta secondi da Romelu Lukaku, che mette a segno la sua diciottesima rete stagionale in Serie A. I nerazzurri comandano il gioco creando molte occasioni da gol, sventate dai grandi interventi di Mattia Perin. Quest’ultimo, però, non può nulla sul tiro di Darmian al settantesimo, che vale il gol del raddoppio. Il Genoa crolla e pochi minuti più tardi l’Inter trova anche il terzo gol. fissando il punteggio sul 3-0. Con questo risultato la banda Conte si porta a cinquantasei punti, temporaneamente a +7 sul Milan, che sarà impegnato questa sera sul campo della Roma.

COLPACCIO UDINESE – Alla Dacia Arena l’Udinese vince 1-0 nel finale contro la Fiorentina, grazie a Ilija Nestorovksi, bravissimo a capitalizzare di testa un assist al bacio di Rodrigo De Paul. Una sfida non particolarmente emozionante, senza clamorose occasioni da gol, fra due squadre che si sono presentate all’appuntamento entrambe con venticinque punti in classifica. A quattro minuti dal termine, l’attaccante macedone decide una partita che, per come si era svolta sino a quel momento, sembrava ormai destinata a concludersi senza reti. L’Udinese si porta così a ventotto lunghezze, ipotecando il discorso salvezza.

IL CAGLIARI TORNA A VINCERE – Buona la prima per Leonardo Semplici sulla panchina della squadra sarda. Dopo sedici giornate il Cagliari torna a vincere, ottenendo sul campo del Crotone un successo di capitale importanza nella lotta per la salvezza. Dopo un buon primo tempo della compagine calabrese, vicina al gol in due occasioni, la gara viene sbloccata da Leonardo Pavoletti con la specialità della casa: il colpo di testa. Poco dopo arriva anche il raddoppio, grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro. Nell’ultimo quarto d’ora il Cagliari si ritrova in inferiorità numerica per l’espulsione di Lykogiannis, ma il Crotone non riesce neppure ad accorciare le distanze, trovando davanti a sé un Alessio Cragno in forma smagliante. Con questo 2-0 il Cagliari comincia a riavvicinarsi alla zona salvezza, mentre per il Crotone è ormai notte fonda.