Serie A, Tardelli: “Bisogna solo ringraziare calciatori, tecnici e arbitri per questo finale di stagione”

MILANO – Attraverso il quotidiano ‘La Stampa’, Marco Tardelli ha elogiato i calciatori per questo finale di stagione quantomai atipico: “La bellezza di questa ripresa di campionato, dove niente è prevedibile, è proprio l’ignoto. Si va in campo e tutto può accadere, niente è mai scontato in una situazione di gioco difficile e inaspettata, in cui la condizione fisica e mentale fa spesso brutti scherzi, al punto da far dire a Gattuso che questo non è più calcio ma uno sport totalmente diverso, a noi sconosciuto. Credo che tutti noi sportivi dobbiamo comunque dire un grazie di cuore ai calciatori, agli arbitri e agli allenatori che si sono prodigati con grande professionalità e dedizione”.

