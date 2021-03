Serie A, si apre il ventiseiesimo turno: le formazioni ufficiali di Spezia-Benevento

MILANO – Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A si appresta a ripartire con la ventiseiesima giornata. Fra pochi minuti scenderanno in campo, allo stadio Alberto Picco, Spezia e Benevento, in un fondamentale scontro diretto per la salvezza. Lo Spezia viene dalla sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus e non trova il successo dal 13 febbraio (2-0 ai danni del Milan), mentre il Benevento sta attraversando una vera e propria crisi. La compagine sannita, infatti, non vince da dieci partite e ha ottenuto i tre punti una sola volta nel 2021, nella sfida sul campo del Cagliari dello scorso 6 gennaio. Da quel momento, cinque sconfitte e quattro pareggi. Insomma, Pippo Inzaghi deve provare ad interrompere un digiuno che dura da due mesi esatti. Di seguito, le formazioni ufficiali schierate in campo dai due tecnici.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, S. Bastoni; Leo Sena, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Tello, Viola, Hetemaj; Ionita, Caprari; Gaich. Allenatore: Filippo Inzaghi.

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA – “E’ indubbiamente una partita molto importante, fra due squadre che si giocano la permanenza nella massima categoria. Cercheremo in ogni modo di conquistare i tre punti, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico molto duro di partite. All’andata abbiamo disputato una grande gara, vincendo con pieno merito grazie ad una prestazione di livello. Spero di rivedere in campo lo stesso Spezia. Di sicuro servirà la medesima concentrazione dell’andata, perché il Benevento è una squadra forte, che rispetto tanto e che può giocarsela con tutti. Sfida decisiva? Non credo. E’ troppo presto per parlare di partite decisive. Da qui alla fine del campionato mancano ancora tredici gare, ovvero un’eternità: ci sono ancora parecchi punti a disposizione, quindi chi perderà questo scontro non sarà spacciato”.