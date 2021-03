ESCLUSIVA – Cervellera, SpazioInter: “Il Milan non è fuori dalla crisi. Da lunedì passa lo scudetto”

MILANO – Cambia volto la classifica di Serie A dopo le ultime giornate. L’Inter di Antonio Conte allunga a +6 sul Milan, ma soprattutto a +10 sulla Juventus di Andrea Pirlo, che ha però una partita da recuperare. La squadra di Pioli sembra attraversare il momento più duro della sua stagione. Questo nonostante la bella vittoria con la Roma, seguita però dal pareggio casalingo contro l’Udinese. Di questo ed altro abbiamo parlato con Peppe Cervellera, corrispondente per SpazioInter.it.

SULLA LOTTA SCUDETTO – La lotta scudetto è ormai entrata nel momento clou. La partita di lunedì sera (Inter-Atalanta, ndr) a San Siro, potrà dirci molto in tal senso. Qualora l’Inter dovesse sconfiggere l’Atalanta sarebbe un’altra netta prova di forza degli uomini di Conte. Sicuramente l’Inter al momento è la favorita, ma sin dalla prima giornata è stato un campionato ricco di insidie e di sorprese quindi solo il tempo e la matematica potranno dare verdetti di classifica. Il Milan ha dimostrato nella prima parte di campionato di poter essere una candidata allo scudetto, pur se ancora non pronta a livello di rosa. La Juventus non potrà mai essere considerata fuori dalla corsa, soprattutto considerando il match pendente con il Napoli e l’eccezionale rosa a disposizione di Pirlo. Sono queste, a mio parere, le tre squadre in grado di potersela giocare, salvo clamorose sorprese (sempre a tinte nerazzurre?).

SULLA CRISI MILAN E LA PROSSIMA BATTAGLIA DI MANCHESTER – Il Milan sta pagando gli sforzi fisici e mentali fatti dal post lockdown a gennaio. Bisognava aspettarsi un calo dei rossoneri, ma probabilmente non ce lo si aspettava così drastico. Gli ultimi 60 giorni hanno dimostrato che il Milan avrebbe bisogno di rifiatare e di ricaricarsi, considerando che ci sono calciatori, come Theo, che sono in evidente affanno sul piano fisico e mentale. La vittoria di Roma sembrava potesse essere un nuovo trampolino di lancio, ma lo stop contro l’Udinese ha riscoperto le carte. Il momento negativo non è alle spalle, e le sfide che attendono i rossoneri sono tutt’altro che semplici, viste le partite insidiose con Verona e Napoli in campionato e soprattutto il doppio confronto europeo. Contro il Manchester United non è impossibile per il Milan, la storia insegna che in campo internazionale non ci sono risultati scontati, ma per poter andare ai quarti c’è sicuramente bisogno di un Milan diverso rispetto a quello visto negli ultimi due mesi.