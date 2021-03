Inzaghi: “Milan oltre le più rosee previsioni”. Cassano: “Tomori? Thiago Silva mi aveva detto che…”

MILANO – Super Pippo Inzaghi, leggenda rossonera oggi allenatore del Benevento, ha concesso un’intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, esprimendosi sulla lotta Scudetto in campionato: “Sulla carta la squadra che ha a disposizione l’Inter è più forte di quella del Milan, che da parte sua sta comunque andando oltre ogni più rosea previsione di inizio stagione. Sin dalle prime giornate di campionato il Milan sta tenendo un ritmo altissimo e inatteso. La bella vittoria in casa della Roma, ottenuta con una gran prestazione, è stata fondamentale per continuare a sognare il Tricolore. E’ giusto che i rossoneri, senza fare calcoli ma con grande entusiasmo e determinazione, continuino a guardare in alto puntando al massimo. I conti si faranno solamente alla fine. Per me se il Milan vince questo Scudetto fa un miracolo. L’Inter per struttura di squadra, profondità della rosa e mancanza di impegni europei infrasettimanali, resta la mia favorita. Vedremo come andrà a finire”.

E della banda Pioli ha parlato anche un altro calciatore rossonero: Antonio Cassano. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Bobo TV, soffermandosi su Fikayo Tomori, il quale ha giocato dal primo minuto contro la Roma a scapito di Alessio Romagnoli: “E’ un difensore che sta dimostrando di avere caratteristiche importanti per questo Milan. Finora ha fatto sempre bene quando è stato chiamato in causa. Sapete chi me ne ha parlato benissimo dicendomi che era davvero forte? Thiago Silva. Io lo avevo visto poche volte in azione, ma Thiago mi ha assicurato che si trattava di un giocatore assolutamente valido e infatti sto avendo la conferma. Tomori è arrivato in Italia da poco, inoltre a stagione in corso, ma è già stato in grado di conquistarsi un posto nella formazione titolare facendo fuori il capitano della squadra”.