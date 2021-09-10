Serie A – Le probabili formazioni della 3a giornata

Ecco tutte le probabili formazioni della Serie A per la 3a giornata di campionato 2021/22.
Serie A – Le probabili formazioni di questo turno
EMPOLI VS VENEZIA – DOMANI 11 SETTEMBRE ORE 15.00
EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso
Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Ismajli 60%-Tonelli 40%, Cutrone 65%-Pinamonti 35%
VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Heymans, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Johnsen
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ala-Myllymaki, Maenpaa | Ballottaggi: Ampadu 55%-Ceccaroni 45%, Busio 60%-Peretz 40%, Henry 55%-Forte 45%
NAPOLI VS JUVENTUS – DOMANI 11 SETTEMBRE ORE 18.00
NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Demme, Lobotka, Meret | Ballottaggi: Elmas 70%-Ounas 30%
JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Chiesa, Cuadrado, Danilo, Dybala, Kaio Jorge, Ramsey | Ballottaggi: De Sciglio 65%-Bonucci 35%, Bernardeschi 55%-Kean 45%
ATALANTA VS FIORENTINA – DOMANI 11 SETTEMBRE ORE 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic
Squalificati: De Roon | Indisponibili: Hateboer, Muriel | Ballottaggi: Musso 55%-Sportiello 45%, Palomino 55%-Djimsiti 45%, Gosens 60%-Zappacosta 40%, Ilicic 55%-Piccoli 45%
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cerofolini | Ballottaggi: Odriozola 60%-Venuti 40%, Torreira 60%-Pulgar 40%, Sottil 55%-Gonzalez 45%
SAMPDORIA VS INTER – DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 12.30
SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bereszynzki, Ekdal, Gabbiadini, Torregrossa | Ballottaggi: Caputo 60%-Verre 40%
INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Brazao | Ballottaggi: Darmian 55%-Dumfries 45%, Bastoni 55%-D’Ambrosio 45%, Sensi 60%-Lautaro Martinez 40%
CAGLIARI VS GENOA – DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Faragò, Godin, Ladinetti, Rog | Ballottaggi: Radunovic 60%-Cragno 40%, Dalbert 60%-Lykogiannis 40%, Pavoletti 60%-Keita 40%
GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Caicedo, Destro
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bani | Ballottaggi: Vanheusden 70%-Maksimovic 30%, Cambiaso 60%-Fares 40%, Destro 55%-Pandev 45%
SPEZIA VS UDINESE – DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 15.00
SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Maggiore, Kovalenko, Reca; Verde, Gyasi, Colley
Squalificati: Amian | Indisponibili: Erlic, Sena | Ballottaggi: Hristov 60%-Erlic 40%, Colley 55%-Manaj 45%
UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nestorovski, Udogie | Ballottaggi: Deulofeu 60%-Makengo 40%, Soppy 55%-Molina 45%
TORINO VS SALERNITANA – DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 15.00
TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Belotti, Edera, Kone, Zaza | Ballottaggi: Bremer 55%-Djidji 45%, Ansaldi 60%-Aina 40%, Lukic 55%-Pobega 45%
SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Aya, Capezzi, Djuric, Jaroszynski, Veseli | Ballottaggi: Di Tacchio 55%-L. Coulibaly 45%, Bonazzoli 70%-Ribery 30%
MILAN VS LAZIO – DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 18.00
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Giroud, Krunic | Ballottaggi: Kessie 60%-Bennacer 40%, Rebic 60%-Ibrahimovic 40%
LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adekanye | Ballottaggi: Marusic 60%-Lazzari 40%, Immobile 80%-Zaccagni 20%
ROMA VS SASSUOLO – DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 20.45
ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Perez, Shomurodov, Mkhitaryan; Abraham
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mancini, Spinazzola | Ballottaggi: Smalling 65%-Kumbulla 35%, Perez 60’%-Zaniolo 40%
SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Obiang, Romagna | Ballottaggi: Raspadori 65%-Scamacca 35%
BOLOGNA VS HELLAS VERONA – LUNEDI’ 13 SETTEMBRE ORE 20.45
BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Schouten; Orsolini, Svanberg, Soriano, Sansone; Arnautovic
Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Soumaoro 55%-Medel 45%, Schouten 55%-Dominguez 45%, Sansone 55%-Barrow 45%
HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Cancellieri; Simeone
Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Tameze 55%-Hongla 45%, Ilic 55%-Veloso 45%, Cancellieri 55%-Caprari 45%, Simeone 60%-Lasagna 40%
[fncvideo id=576351 autoplay=true]