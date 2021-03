Serie A, Lazio-Torino si gioca o no? Ecco la decisione della Lega Serie A

MILANO – Lazio-Torino i gioca o no? La Lega Serie A poco fa ha preso la sua decisione, in merito alla gara tra biancocelesti e granata, del turno infrasettimanale della Serie A. Partita di cui si è parlato a lungo, visto il focolaio Covid scoppiato negli ultimi giorni per quanto riguarda la società di Urbano Cairo. Oggi si è riunito il consiglio della Lega, in una nuova assemblea di emergenza. Ecco cosa riporta l’Ansa.

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Il Consiglio della Lega di Serie A, convocato d’urgenza, è riunito per affrontare la complessa questione dei protocolli covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl. Lo apprende l’ANSA. La convocazione è arrivata a poche ore dall’inizio di Lazio-Torino, gara alla quale la squadra granata non si presenterà in conseguenza di una ordinanza della Asl. Ieri sera, il presidente della Lega Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita, ma dopo una consultazione con tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto di non farlo. Questa mattina, però, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino”. (ANSA).

Sull’argomento si è espresso anche Gabriele Gravina, sempre all’Ansa.

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – “Non devo dare consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Hanno tutti gli elementi per adottare la decisione più giusta. Credo che ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara oggi in base a quanto prescritto dalla Asl di Torino”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla partita tra Lazio e Torino, con i granata bloccati dalla Asl per l’alto numero di positivi nel gruppo, a margine della donazioni di 600 palloni agli operatori dello Spallanzani. Rispetto al caso di Juve-Napoli, il numero uno della Figc ha poi aggiunto: “Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una disposizione dell’ultima ora, ma di qualche giorno fa e se non fosse rispettata questa prescrizione si rischierebbero anche delle sanzioni penali. Auspico comunque che ci sia anche un giudizio più uniforme da parte di tutte le Asl”. (ANSA).

Le ultime notizie

Alla fine però è arrivata la decisione della Lega, si giocherà la gara ma non sono escluse sorprese perché i granata non sono partiti alla volta di Roma. E’ sempre l’Ansa a riportare le ultime news.

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Il Consiglio di Lega di Serie A, riunito d’urgenza e appena conclusosi, ha confermato con una decisione presa all’unanimità “Lazio-Torino si deve giocare oggi”. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. E’ del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente. (ANSA).

si dovrebbe giocare, ma il Torino non è partito per Roma, quindi si va verso il ricorso, dopo il 3-0 a tavolino per Inzaghi e i suoi.