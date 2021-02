Serie A, il punto sul ventunesimo turno

MILANO – Ieri sera si è conclusa la ventunesima giornata del campionato di Serie A, con la vittoria di misura ottenuta dalla Lazio ai danni del Cagliari. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno messo in cassaforte il sesto successo consecutivo, con un gol nella ripresa del solito Ciro Immobile, agganciando la Roma al quarto posto in classifica con quaranta punti. Per il Cagliari, invece, prosegue il periodo di crisi: la squadra di Eusebio Di Francesco resta terzultima e non vince persino dal 7 novembre scorso. In zona retrocessione perdono anche Parma e Crotone, mentre il Toro, con il pareggio strappato a Bergamo contro l’Atalanta, conquista un punto prezioso che lo porta fuori dalla zona rossa. Pesantissime le vittorie di Spezia e Udinese, che si impongono rispettivamente su Sassuolo ed Hellas Verona. Molto prezioso anche il successo del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che si aggiudica il derby emiliano col Parma con un netto 3-0, firmato dalla doppietta di Barrow e dal gol nel finale di Orsolini.

In chiave Champions League passo falso per il Napoli di Gattuso, uscito sconfitto dalla trasferta sul campo del Genoa, l’Atalanta, rimontata clamorosamente di tre reti proprio dal Torino al Gewiss Stadium e la Roma, battuta 2-0 dalla Juve all’Allianz Stadium. In ottica Scudetto Milan, Inter e Juventus ottengono tre punti mantenendo invariate le proprie distanze, ma la banda Pirlo deve ancora recuperare la partita col Napoli. Di seguito, tutti i risultati di questo secondo turno del girone di ritorno.

Fiorentina – Inter 0-2 (Barella, Perisic)

Sassuolo – Spezia 1-2 (Caputo, Erlic, Gyasi)

Atalanta – Torino 3-3 (Ilicic, aut.Sirigu, Muriel, Belotti, Bremer, Bonazzoli)

Juventus – Roma 2-0 (Ronaldo, aut.Ibanez)

Genoa – Napoli 2-1 (doppietta Pandev, Politano)

Benevento – Sampdoria 1-1 (Caprari, Keita)

Milan – Crotone 4-0 (doppietta Ibrahimovic, doppietta Rebic)

Udinese – Hellas Verona 2-0 (aut.Silvestri, Deulofeu)

Parma – Bologna 0-3 (doppietta Barrow, Orsolini)

Lazio – Cagliari 1-0 (Immobile)