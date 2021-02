Serie A, la cronaca e gli highlights di Milan 4-0 Crotone

MILANO – Il Milan ha battuto per 4 a 0 il Crotone, nella sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A; il match è stato deciso dalle doppiette di Zlatan Ibrahimovic, giunto a quota 501 goal in carriera con i club, e di Ante Rebic. I rossoneri, dunque, tornano in testa alla classifica con 49 punti, a +2 sull’Inter seconda e a +7 sulla Juventus terza (con una gara in meno), a +9 su Roma e Lazio e a +12 su Atalanta e Napoli (con una gara in meno).

La cronaca di acmilan.com

In avvio tiri alti di Meïte al 1′ e Ounas al 4′. Al 6′ Calabria va a segno ma il gol viene annullato per il fuorigioco in partenza di Ibrahimović. Crotone pericoloso: all’8′ Ounas calcia e Donnarumma vola a smanacciare; al 10′ Di Carmine colpisce di testa in piena area, palla di poco a lato. I rossoneri si accendono: all’11’ Leão va quasi a botta sicura dopo una ripartenza poderosa di Hernández, Golemić si immola col corpo; al 16′ Cordaz respinge la deviazione aerea di Calabria. Al 30′ Ibra la sblocca, anche grazie al pregevole assist di Leão, completando una bella azione nello stretto con un preciso destro a giro sottomisura. La gara non è semplice, duplice fischio.

Il cambio Castillejo-Saelemaekers dà il via alla ripresa. Faticano a vedersi occasioni, al 50′ ci prova Meïte dalla distanza, poi il Milan accelera: al 60′ miracolo di Cordaz su Leão, al 63′ mancino di Hernández vicino all’incrocio. Sono i prodromi del raddoppio, che arriva al 64′: proprio Theo scambia con Rebić e serve a Ibrahimović il tap-in a porta vuota. Quindi tocca ad Ante salire in cattedra e calare il poker (doppietta) nel giro di un minuto: al 69′ incornando sugli sviluppi di un angolo di Çalhanoğlu, al 70′ scaricando in rete il passaggio ancora di Çalha. Nel finale, Cordaz dice no a Ibrahimović, Castillejo e Mandžukić evitando di peggiorare il passivo. Triplice fischio.

