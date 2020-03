Serie A, il 4 aprile ripresa degli allenamenti per tutti?

Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Ecco, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quando riprenderanno gli allenamenti delle squadre di Serie A in attesa della ripartenza del campionato prevista per inizio maggio. Come disposto ieri nel consiglio di Lega, tutti i club saranno costretti a riprendere gli allenamenti il 4 aprile 2020.