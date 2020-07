Serie A, gli squalificati: un turno per Immobile e Caicedo della Lazio

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella prossima giornata del campionato di Serie A: Ciro Immobile e Felipe Caicedo erano in diffida e sono stati entrambi ammoniti contro il Torino, per cui salteranno la gara con i rossoneri. Altri sette giocatori sono stati fermati dal Giudice Sportivo: Marco D’Alessandro della Spal (espulso contro il Milan), oltre a Hernani del Parma, Rogerio del Sassuolo, Luca Pellegrini del Cagliari, Matteo Pessina dell’Hellas Verona, Lasse Schone del Genoa e Morten Thorsby della Sampdoria, che hanno raggiunto il limite delle ammonizioni previsti dal regolamento. Questi nove calciatori salteranno la prossima giornata di campionato. Tra gli allenatori un turno di squalifica per Gigi Di Biagio (doppia ammonizione contro il Milan), che quindi non sarà in panchina in occasione di Sampdoria-Spal.

