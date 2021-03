Serie A, gli altri risultati del pomeriggio

MILANO – Mentre il Milan ha la meglio sull’Hellas Verona, espugnando il Bentegodi con le perle di Rade Krunic e Diogo Dalot, in questo pomeriggio di Serie A il Crotone trova la quarta vittoria del suo campionato. All’Ezio Scida la squadra di Cosmi s’impone per 4-2 nello scontro diretto col Torino. Probabilmente l’ultima chiamata per poter rientrare in corsa per la salvezza, alla quale la compagine calabrese risponde presente. Ad aprire le danze ci pensa Simy poco prima della mezzora, superando Sirigu dagli undici metri. Nell’ultima azione del primo tempo il Toro riesce a tornare in partita, grazie al primo gol in maglia granata di Mandragora, ma nella ripresa i padroni di casa dilagano. Al 54′ Simy sigla la sua doppietta personale, mentre all’ottantesimo arriva anche la firma di Reca. A nulla è serve il momentaneo 3-2 di Sanabria, anche lui al primo centro col Torino. Nei minuti di recupero, dopo l’espulsione di Rincon, ci pensa Ounas, con una gran giocata, a chiudere definitivamente i giochi.

FINALE THRILLER A FIRENZE – All’Artemio Franchi Fiorentina e Parma si dividono la posta in palio. Un punto a testa che, tuttavia, non soddisfa nessuno. La Viola era chiamata ad una reazione dopo due sconfitte consecutive, ma ottiene un altro deludente risultato, nonostante un buon approccio. La squadra di Prandelli sblocca infatti la gara, aprendo le danze al ventottesimo con Martinez Quarta. Quattro minuti più tardi, però, gli ospiti trovano il pareggio dal dischetto con Kucka. Poco prima del quarantacinquesimo è ancora la Fiorentina ad andare in rete, grazie a Milenkovic. Ciononostante, nella ripresa la compagine gigliata non riesce a gestire il vantaggio e viene di nuovo rimontata, stavolta dal gol di Kurtic. Negli ultimi minuti, con la sfida che sembra ormai destinata a chiudersi sul 2-2, succede di tutto. Al 90′ il Parma va in vantaggio con Mihaila e D’Aversa vede a un passo la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina gialloblu. Visione illusoria però, perché al 94′ Iacoponi sbaglia porta e realizza l’autogol che permette alla Fiorentina di pareggiare, fissando il punteggio sul 3-3.