Serie A, Carnevali: “Serve chiarezza, chi non vuole ripartire lo dica”

MILANO – In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha sottolineato l’importanza che si faccia chiarezza sul protocollo per la ripartenza del campionato, in particolare nel caso in cui un calciatore risultasse positivo al Covid: “Se c’è qualcuno che non vuole ripartire, lo dica. Non possiamo pensare di essere più o meno furbi. Bisogna avere massima trasparenza, perché esiste l’eventualità che chi vuole continuare nasconda un positivo per infortunato e chi invece vuole fermarsi lo faccia uscire. Io ho votato per riprendere il 20 giugno e non il 13. Se vogliamo finire dobbiamo pensare ai nostri interessi, poco importa se finiamo alla metà di agosto anziché all’inizio”.

