Serie A, Agnelli: “La Juve ha la ferma volontà di portare a termine il campionato”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘Tuttosport’, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha espresso il desiderio che il campionato venga ripreso e portato a termine: “Mi associo ai complimenti e ai consensi per il lavoro del presidente Dal Pino. Io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/2020. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno, ci saranno modi e tempi per concludere le competizioni rispettando le indicazioni dell’Uefa e dell’Eca”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...