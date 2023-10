Serginho: “Theo? Se non sta bene anche Leao ne risente, come in un…”

Subito dopo la partita di ieri sera tra il Napoli e il Milan dello stadio Diego Armando Maradona finita in parità per due a due, ha parlato l'ex giocatore rossonero Serginho .

Ecco le sue parole

"Theo Hernandez è in un momento negativo, proprio come Rafael Leao. Giocano insieme e sono in simbiosi: se Leao sta bene, sta bene anche Theo e viceversa. È un po’ come un matrimonio il loro". Queste le parole subito dopo la partita di ieri sera tra il Napoli e il Milan dette dall'ex calciatore rossonero Serginho.