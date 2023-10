Milan, infortuni e cambi decisivi in negativo contro il Napoli

Nella partita pareggiata 2-2 dal Milan contro il Napoli, per i rossoneri sono stati decisivi in negativo gli infortuni e i conseguenti cambi

All'intervallo invece è uscito Christian Pulisic , che era stato autore dell'assist per il gol del vantaggio, a causa di un problema muscolare. Al suo posto è entrato Luka Romero , che è stato l'autore del fallo che ha generato la punizione del pareggio segnata da Raspadori . Episodi chiave che hanno determinato il 2-2.

