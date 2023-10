News Milan | Bufera Pioli: pesantissima decisione di Cardinale / Mercato

Dopo la sconfitta contro la Juventus e la serata da incubo in Champions League contro il PSG , il Milan non è riuscito a cambiare marcia contro il Napoli . O meglio, dopo un primo tempo di alto livello conclusosi con due gol di vantaggio per i rossoneri, la squadra di Stefano Pioli si è clamorosamente sciolta nella ripresa, subendo la rimonta degli azzurri. Un pareggio che ha il sapore amaro di una sconfitta. Una beffa, provocata però dal Milan stesso.

Il risultato e il secondo tempo disputato dai rossoneri hanno riacceso in un lampo le critiche nei confronti di Pioli. In tanti, tra tifosi e addetti ai lavori, stanno sottolineando le colpe e le responsabilità del tecnico emiliano. E in questo difficile contesto, in queste ore sta rimbalzando una news decisamente pesante su una possibile mossa che Gerry Cardinale avrebbe in mente di fare <<<