Serafini: “Vi dico ciò che penso su Fonseca Conte, i giocatori guardano…”

In esclusiva a Sportitalia ha parlato il noto giornalista Luca Serafini che ha detto: "Mi hanno detto per sette anni che il Milan non avrebbe acquistato nessuno. C'erano ancora Berlusconi e Galliani, ma arrivava ottavo. Al Milan i giocatori però continuano ad arrivare. Poi con Fassone e Mirabelli dicevano che non sarebbe arrivato nessuno e hanno speso più di 200 milioni di euro e i giocatori sono venuti tutti”.