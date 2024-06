Mercato, arriva il primo colpo di Fonseca: “Il Milan vuole chiudere!” | News

A breve Paulo Fonseca diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan . Manca praticamente solo l'annuncio, che dovrebbe arrivare nel giro di una decina di giorni. Un annuncio che non entusiasmerà molti tifosi rossoneri, i quali speravano in un profilo di spessore maggiore. La società dovrà dunque dare risposte ancor più importanti in sede di mercato , che verrà fatto anche su misura per Fonseca .

Anzi, stando alle ultime news di calciomercato di casa Milan, il club e il tecnico starebbero già lavorando in sinergia per i primi colpi da mettere a segno. In particolare, il primo in assoluto sarebbe stato già scelto dal Milan e da Fonseca, con la dirigenza rossonera che sarebbe anche già pronta a sferrare l'assalto decisivo per chiudere subito: i dettagli <<<