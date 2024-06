Calciomercato, Fonseca ribalta il Milan: ecco la nuova formazione per il 2025 / News

Nei prossimi giorni è attesa la definitiva fumata bianca per l'approdo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Oramai non ci sono più grandi dubbi, c'è solo da sistemare le ultime questioni burocratiche e attendere l'annuncio ufficiale. Ora quindi ogni attenzione è concentrata sul calciomercato che il Milan andrà a fare con e per il suo nuovo allenatore. Fonseca avrebbe già chiesto colpi precisi e importanti per ritoccare praticamente ogni reparto della squadra rossonera. Si partirà dal famoso 4-3-3, ma il mercato estivo cambierà fisionomia alla formazione rossonera.