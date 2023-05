Semplici: “Faccia a faccia tra Milan e tifosi? Scene da evitare”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, ospite di 'Radio Anch'io Sport', Leonardo Semplici , tecnico dello Spezia , ha commentato il confronto tra il Milan e i tifosi al Picco . Le sue parole: " Sono scene da evitare , non dico che sia un'abitudine, ma in Italia ogni tanto accadono queste cose".

La chiosa del tecnico: "Bisognerebbe scindere il lavoro della squadra sul campo e i tifosi. I calciatori scendono in campo per dare il loro meglio, poi è ovvio che non sempre possano arrivare i risultati. Una discussione a fine partita con i tifosi non credo sia di grande esempio, è una cultura che va cambiata".