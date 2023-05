Milan, l’EuroDerby è il crocevia della stagione: Pioli e Maldini a rischio

Dalla partita contro l'Inter, ritorno della semifinale di Champions League, dipende una fetta importante del futuro di tecnico e dirigenza

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milansi gioca gran parte della stagione. Dopo il 2-0 subito all'andata, i rossoneri sfideranno l'Inter nel ritorno dellasemifinale di Champions League. Al Diavolo servirà un'impresa, visto lo svantaggio e il momento di forma degli avversari, che anche in campionato in questo momento sembrano essere in grandissima forma. Le condizioni del Milan invece non sono certo delle migliori. La sconfitta con lo Spezia ha lasciato l'amaro in bocca e ha allontanato momentaneamente i rossoneri dalla zona Champions. Il miglior giocatore della squadra, Rafael Leao, sta recuperando per esserci dal primo minuto, ma inevitabilmente non sarà al 100%. E anche altri giocatori non sono nel loro momento migliore, come Giroud o Tomori e Kjaer.

Un momento delicato, che si presenta proprio in un punto cruciale della stagione. Di fatto il Milan è davanti a un trivio: da una parte c'è il Paradiso, in mezzo c'è il Purgatorio e dall'altra l'Inferno. Nella migliore delle ipotesi la squadra potrebbe agguantare il quarto posto e conquistare la finale di Champions League. Entrambi sarebbero dei traguardi sportivi importanti, a cui andrebbe aggiunta l'importanza capitale dal punto di vista economico. Gli introiti che ne deriverebbero risanerebbero di molto le casse rossonere, dando respiro alle situazione del bilancio del club. La via di mezzo sarebbe rientrare tra le prime quattro e uscire dalla Champions League. L'accesso alla massima competizione europea nella prossima stagione garantirebbe una somma utile per fare mercato e provare a rinforzarsi.

La terza via è quella più drammatica. Se il Milan fosse eliminato dall'Inter in semifinale e non riuscisse a rientrare tra le prime quattro, anche con un'eventuale nuova penalizzazione inflitta alla Juventus, la situazione si farebbe grave. A quel punto il progetto sarebbe messo in dubbio, per una stagione con tanti bassi e pochi alti. Tanti milioni in meno nelle casse porterebbero a un ridimensionamento dei piani per il mercato estivo. E in questo caso RedBird potrebbe mettere in discussione le posizioni di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara, che sono i riferimenti di questo progetto tecnico. Dal match di domani sera insomma passa un bel pezzo di futuro del Milan.