Sebe chiosa: “Conceicao allenatore ambizioso, qui tutti lo ammirano”

Un noto giornalista di O Jogo ha parlato di un possibile interessamento del Milan per Conceicao Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Francisco Sebe , giornalista di O Jogo, che ha detto: “S e penso che il Milan possa essere un club per Conceição? Essere un allenatore del Porto è sinonimo di lavorare con la costante pressione di diventare campione. A Sérgio Conceição piace questo ambiente sotto pressione ed è un allenatore ambizioso. Penso quindi che, se seguirà la strada del Milan , sarà pronto a raccogliere le sfide che gli si presenteranno”.

"Per quello che ha fatto negli ultimi sette anni, Sérgio Conceição è ammirato quasi all'unanimità dai tifosi del Porto . La stagione che ormai si conclude non è andata nel migliore dei modi e ha sollevato qualche voce di protesta, ma il bilancio è francamente positivo: è diventato l'allenatore con più titoli vinti con il club, di cui tre campionati".

