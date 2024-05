Mercato, ribaltone Milan: ecco la formazione con Conceicao in panchina | News

Stando a molte delle voci e delle notizie che stanno circolando in orbita Milan nelle ultime ore, Sergio Conceicao sarebbe in pole per diventare il nuovo allenatore rossonero. In questo senso, le prossime saranno ore bollenti e probabilmente decisive. Non c'è ancora nulla di definito, ma la candidatura di Conceicao per la panchina del Milan è seria. E allora, come cambierebbe la formazione rossonera del prossimo anno qualora il tecnico portoghese sbarcasse veramente a Milano?