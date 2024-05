Milan, oggi giornata decisiva per Conceicao: incontro con Villas-Boas

Il Milan continua a lavorare sull'allenatore e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il portoghese: colloquio previsto col presidente

Il Milan sta continuando a lavorare sul nuovo allenatore. Il nome che resta in pole è sempre quello di Sergio Conceicao , tecnico del Porto . E oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il suo futuro.

Tuttosport infatti titola così: " Milan, oggi si libera Conceicao ". Nell'occhiello poi il quotidiano spiega: " Previsto l'incontro con Villas-Boas , nuovo presidente del Porto . L'allenatore ha una clausola nel contratto per lasciare nel caso la guida fosse cambiata . Mendes lo spinge verso i rossoneri e anche i bookmakers ci credono".

Dopo la sconfitta di Pinto da Costa nelle elezioni presidenziali , Conceicao non è più certo di restare e anzi ha intenzione di far scattare la clausola di addio anticipato . L'alternativa rimane Paulo Fonseca , che però è corteggiato dal Marsiglia . Ma la priorità è Conceicao: le prossime saranno ore decisive.

