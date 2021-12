Milan, Sinner: “È stato un onore visitare Milanello e conoscere i giocatori”

Il tennista ha parlato della sua visita a Milanello e della gioia di conoscere i suoi idoli. Ecco le sue dichiarazioni.

Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista a MilanTv. Il tennista ha parlato della sua passione rossonera e della sua recente visita a Milanello: "Per me è stato un onore, conoscere una squadra che tifi da sempre e vedere come si allenano è un emozione fantastica. L'organizzazione è incredibile, sono tutti gentilissimi. E' molto bello vedere la squadra e lo staff lavorare in sintonia".