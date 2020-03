Sconcerti: “Non deve essere la Lega Calcio a decidere se giocare o meno”

MILANO – Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato, attraverso Il Corriere della Sera, della situazione che sta vivendo il calcio italiano in seguito all’emergenza legata al Coronavirus: “È il governo che deve decidere se giocare o meno. La decisione di fermare o non fermare il calcio non dovrebbe essere della Lega, ma del governo e soprattutto dei medici che ne sono consulenti. Campionato falsato? Coloro che lo dicono hanno ragione. Ma, cosa c’è di non falsato nella nostra vita, da dieci giorni a questa parte? Si chiudono persino le chiese, siamo seri…”.

