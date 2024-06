Sarri: “Milan adatto a me, meritavo di essere ascoltato un quarto d’ora”

Nei giorni scorsi Maurizio Sarri aveva espresso la sua delusione per non essere stato cercato da alcuni club, tra cui il Milan . L'ex tecnico della Lazio , al momento senza squadra, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

Non sa stare senza calcio : "Eh, no. Quando senti l’energia, la voglia di campo che cresce non puoi stare senza. Le prime settimane dopo aver lasciato la Lazio ho staccato completamente, avevo bisogno di riposo mentale e sono stato preso anche da problemi familiari. Adesso mi manca, e tanto".

Le telefonate: "Non da club italiani, purtroppo. E sinceramente un po' mi spiace, c'erano panchine libere in squadre che immagino potessero fare per me. Non sono stato interpellato neanche per una chiacchierata. Sono i presidenti a decidere, ci mancherebbe. Ma meritavo di essere ascoltato almeno un quarto d'ora".