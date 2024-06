In questo momento in orbita Milan stanno circolando veramente tantissime news di calciomercato. Dal grande obiettivo Zirkzee per l'attacco alla suggestione Rabiot a parametro zero dalla Juventus. C'è insomma grande fermento sul fronte del mercato. E non solo per quanto riguarda Zirkzee e Rabiot, anzi. Gianluca Di Marzio ha dato diverse notizie in diretta Sky proprio sui vari movimenti di calciomercato del Milan. E se sul fronte attaccante si registra ancora lo stallo tra i rossoneri e gli agenti di Zirkzee sulle commissioni, occhio ad altre piste molto interessanti che si stanno sviluppando, anche con alcune sorprese assolute. Ecco quanto rivelato dal noto esperto di mercato in direttaSky <<<