Sarri: “Milan? Non voglio propormi ma i tecnici italiani sono i migliori”

L'ex tecnico della Lazio ha parlato ha parlato in vista di Milan vs Salernitana di domani sera. Le sue parole...

In esclusiva a Sportitalia ha parlato Maurizio Sarri che ha detto: “Milan? Se si parla di allenatori a livello medio i nostri sono i migliori di tutti, ma non significa che dall’estero non possano arrivarne di bravi. Se si parla di livello medio, la mia sensazione, vedendo anche chi ho affrontato, i tecnici italiani sono superiori a quelli degli altri paesi. E’ un discorso talmente generico che non nega che all’estero ci sono allenatori molto forti”.