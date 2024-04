Salvini sbotta: “Ridateci il nostro Milan. I tifosi meritano rispetto”

Serata da incubo quella di ieri per il Milan. I rossoneri, dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro, hanno perso anche al ritorno per 2-1 contro la Roma. La squadra di Pioliè andata sotto 2-0 dopo 22 minuti e poi, nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora, per l'espulsione di Celik, non è riuscita a imporsi.