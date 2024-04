Pioli: “Due partite non all’altezza da parte nostra. Sul derby…”

Finisce qui la gara di ritorno dei quarti di finale d'Europa League, tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi...

Stefania Palminteri Redattore 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 23:45)

Finisce qui la gara di ritorno dei quarti di finale d'Europa League, tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi. Scopriamo insieme le parole dei protagonisti di gara nel post partita del match.

Pioli alla Rai:

Sulla partita: "La Roma ha meritato perchè ha messo in campo più qualità di noi. Nella ripresa dovevamo segnare subito per riaprire la gara. Sono state due partite non all'altezza da parte nostra, serviva più qualità. Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere, non sono soddisfatto".

Sui tifosi: "Hanno ricordato quanto sia importante la gara di lunedì. Ovviamente non saranno contenti dell'eliminazione della sconfitta di stasera".

Sul futuro: "Pensiamo alla prossima partita, poi le somme si tireranno a fine partita. Dobbiamo fare meglio in campionato, dobbiamo avere una reazione e giocare un grande derby".

Sempre Pioli in conferenza stampa nel post gara:

Bilancio della stagione negativo?

"Il bilancio va fatto alla fine, anche se in Europa abbiamo peggiorato l'anno scorso. Abbiamo ancora il campionato, in cui possiamo far molto meglio dell'anno scorso".

Roma molto più determinata dal Milan... È deluso?

"Sì, sono deluso. Mi aspettavo una prestazione diversa. La Roma ha fatto una grande partita per merito loro, ma anche per demeriti nostri. In 11 contro 10 dovevamo fare una partita diversa. Abbiamo sbagliato propri l'interpretazione dello sviluppo in superiorità numerica, poi ci sta anche innervosirsi".

Cosa cambia nel suo futuro?

"Portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme io e la società e affronteremo il discorso".

C'è stata confusione?

"Per me non c'è stata confusione. L'errore è stato non seguire Mancini sul loro gol. Io non ho visto confusione, ma accetto qualsiasi cosa".

