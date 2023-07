Sala: “La finale di Champions a San Siro sarebbe una gioia unica…”

In esclusiva in un'intervista a Calcio e Finanza, a margine della conferenza stampa di presentazione del Jumping European Championship Milano 2023, ha parlato della possibilità che San Siro torni ad ospitare la finale di Champions League proprio il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Sentiamo le sue parole

"Reduce dalla sfortunata finale di Istanbul per i miei colori nerazzurri, ma entusiasmante perché ho rivisto un’altra volta cosa vuol dire per una città ospitare la finale di Champions League, quando il presidente della Figc Gabriele Gravina mi ha chiamato per chiedermi se eravamo interessati a ospitare a San Siro la finale di Champions League, ovviamente ho fatto i salti di gioia".