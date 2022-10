Sala: “Nuovo stadio si farà, ma si dovrà abbattere San Siro!”

Sul futuro di San Siro: “San Siro? Se dovessi tenere il Meazza è chiaro che andrebbero da un'altra parte, in questo senso diventa necessario abbattere San Siro. Con il nuovo stadio credo si procederà. Uno dei vincoli del Pgt (il Piano del governo del territorio) è non solo quanto puoi costruire ma anche quanto verde lasciare. Se dovessi tenere San Siro è chiaro che le nuove costruzioni andrebbero a prendere un'altra parte e porterebbero via del verde. La zona dove c'è San Siro per i club è vista infatti come una parte del loro sviluppo, quindi in questo senso diventa necessario abbattere San Siro”.